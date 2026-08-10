SANIL ELECTRIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SANIL ELECTRIC hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SANIL ELECTRIC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1782,87 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1246,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SANIL ELECTRIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 164,18 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 128,26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at