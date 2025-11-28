|
28.11.2025 06:31:28
Saniona AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Saniona AB stellte am 27.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,260 SEK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Saniona AB 410,7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5573,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
