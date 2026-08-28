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28.08.2026 06:31:29
Saniona AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Saniona AB hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 SEK gegenüber -0,170 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Saniona AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,6 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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