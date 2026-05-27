Saniona AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saniona AB hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saniona AB 0,170 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saniona AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,7 Millionen SEK im Vergleich zu 9,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at