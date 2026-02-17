Sanix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sanix veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 6,76 JPY gegenüber 11,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,39 Prozent auf 11,25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at