Sanix hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Sanix vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,96 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,97 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at