Sanix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanix hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,65 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sanix in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,82 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,13 Prozent auf 45,29 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Sanix 45,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at