Sanjiang Shopping Club: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanjiang Shopping Club äußerte sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanjiang Shopping Club 1,06 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,07 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at