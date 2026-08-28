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28.08.2026 06:31:29
Sanjiang Shopping Club öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sanjiang Shopping Club hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,05 Prozent auf 758,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 914,6 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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