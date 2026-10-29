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29.10.2026 06:31:29
Sanjiang Shopping Club: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sanjiang Shopping Club hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanjiang Shopping Club 0,040 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Sanjiang Shopping Club im vergangenen Quartal 840,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanjiang Shopping Club 1 000,0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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