Sanjivani Paranterals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sanjivani Paranterals ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanjivani Paranterals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,53 Prozent auf 155,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 181,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at