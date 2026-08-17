Sanjivani Paranterals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanjivani Paranterals veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanjivani Paranterals 1,46 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 238,4 Millionen INR gegenüber 178,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at