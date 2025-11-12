|
Sanken Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sanken Electric hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 26,17 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2099,12 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,77 Milliarden JPY – eine Minderung von 18,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,96 Milliarden JPY eingefahren.
