Sanken Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanken Electric hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -33,08 JPY. Ein Jahr zuvor waren -26,170 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,60 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at