Sanken Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanken Electric hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 102,70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 131,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sanken Electric im vergangenen Quartal 18,15 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanken Electric 23,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at