Sanken Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sanken Electric veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 305,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanken Electric -10,240 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,67 Prozent zurück. Hier wurden 21,02 Milliarden JPY gegenüber 25,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 472,880 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 2119,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 80,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 34,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 121,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at