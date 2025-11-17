Sanki Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sanki Engineering hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 73,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 58,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,06 Prozent auf 52,22 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at