Sanki Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sanki Engineering präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 144,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 108,18 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sanki Engineering im vergangenen Quartal 68,63 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanki Engineering 70,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at