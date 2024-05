Sanki Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sanki Engineering präsentierte am 10.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 76,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 69,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sanki Engineering im vergangenen Quartal 72,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanki Engineering 65,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 165,57 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sanki Engineering ein Gewinn pro Aktie von 85,79 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 221,92 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 190,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 123,00 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 215,00 Milliarden JPY festgelegt.

Redaktion finanzen.at