Sanki Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sanki Engineering hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 28,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanki Engineering 11,63 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,39 Prozent auf 53,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at