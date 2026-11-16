Sanki Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanki Engineering lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,22 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 63,49 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at