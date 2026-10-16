SANKI SERVICE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SANKI SERVICE stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 39,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,76 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SANKI SERVICE 5,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at