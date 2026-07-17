17.07.2026 06:31:29

SANKI SERVICE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SANKI SERVICE gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 64,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 75,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,58 Prozent auf 6,33 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,43 Milliarden JPY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 132,30 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SANKI SERVICE 106,98 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 24,25 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SANKI SERVICE einen Umsatz von 20,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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