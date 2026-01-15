|
SANKI SERVICE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SANKI SERVICE hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 35,60 JPY gegenüber 48,08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
