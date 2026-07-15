15.07.2026 06:31:29

Sanko Gosei gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sanko Gosei ließ sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanko Gosei die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 72,31 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 42,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 25,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 24,87 JPY gegenüber 126,53 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 97,98 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 91,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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