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09.04.2026 06:31:29
Sanko Gosei präsentierte Quartalsergebnisse
Sanko Gosei lud am 07.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29,20 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,25 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sanko Gosei 24,04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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