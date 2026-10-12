Sanko Gosei: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanko Gosei gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22,50 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,25 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanko Gosei 24,72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at