14.01.2026 06:31:28
Sanko Gosei: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sanko Gosei hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 44,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanko Gosei 41,13 JPY je Aktie eingenommen.
Sanko Gosei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
