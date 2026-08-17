17.08.2026 06:31:29

SANKO MARKETING FOODS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SANKO MARKETING FOODS hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,66 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,640 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,43 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20,320 JPY. Im Vorjahr hatten -27,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,57 Milliarden JPY – ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SANKO MARKETING FOODS 9,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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