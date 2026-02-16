SANKO MARKETING FOODS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SANKO MARKETING FOODS lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SANKO MARKETING FOODS ein EPS von -6,650 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at