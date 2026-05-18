SANKO MARKETING FOODS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SANKO MARKETING FOODS hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SANKO MARKETING FOODS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,530 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat SANKO MARKETING FOODS mit einem Umsatz von insgesamt 3,16 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at