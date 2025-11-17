SANKO MARKETING FOODS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SANKO MARKETING FOODS stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,26 JPY. Im Vorjahresquartal waren -5,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,36 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at