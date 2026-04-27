Sanko Metal Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sanko Metal Industrial lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49,93 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sanko Metal Industrial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 137,21 JPY. Im Vorjahr waren 152,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sanko Metal Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,06 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 45,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at