Sanko Metal Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanko Metal Industrial stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 9,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Sanko Metal Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at