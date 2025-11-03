Sanko Metal Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanko Metal Industrial hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 56,71 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,25 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sanko Metal Industrial einen Umsatz von 12,54 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at