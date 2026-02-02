Sanko Metal Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sanko Metal Industrial lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45,60 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,16 Prozent auf 12,04 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at