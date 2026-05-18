SANKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SANKO hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SANKO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 68,19 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANKO 64,19 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SANKO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,84 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at