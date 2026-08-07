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07.08.2026 06:31:29
Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 TRY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat AS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden TRY im Vergleich zu 1,68 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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