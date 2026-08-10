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10.08.2026 06:31:29
SANKO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SANKO äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 22,44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANKO 7,00 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat SANKO 4,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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