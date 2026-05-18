SANKO SANGYO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SANKO SANGYO hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -13,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,74 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,76 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 14,76 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANKO SANGYO 11,16 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 10,33 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at