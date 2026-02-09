SANKO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SANKO hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,24 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,21 Milliarden JPY gegenüber 4,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at