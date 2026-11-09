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09.11.2026 06:31:29
SANKO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SANKO hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 32,83 JPY. Im letzten Jahr hatte SANKO einen Gewinn von 14,11 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat SANKO mit einem Umsatz von insgesamt 4,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,62 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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