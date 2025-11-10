SANKO TECHNO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SANKO TECHNO äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SANKO TECHNO 5,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at