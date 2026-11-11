SANKO TECHNO präsentierte Quartalsergebnisse

SANKO TECHNO gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 50,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 47,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at