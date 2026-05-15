SANKO TECHNO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SANKO TECHNO hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 97,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SANKO TECHNO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 201,24 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SANKO TECHNO ein Gewinn pro Aktie von 142,05 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SANKO TECHNO im vergangenen Geschäftsjahr 21,76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SANKO TECHNO 21,25 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at