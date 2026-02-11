SANKO TECHNO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SANKO TECHNO hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43,00 JPY je Aktie erzielt worden.

SANKO TECHNO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at