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06.11.2026 06:31:28
Sankyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sankyo präsentierte in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 62,91 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sankyo 55,26 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47,45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sankyo einen Umsatz von 45,22 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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