Sankyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sankyo stellte am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 40,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sankyo noch ein Gewinn pro Aktie von 80,36 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 33,57 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 39,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sankyo 55,19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at