Sankyo Frontier: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sankyo Frontier hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 53,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sankyo Frontier 13,09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at