Sankyo Frontier: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sankyo Frontier lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 87,59 JPY gegenüber 75,40 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sankyo Frontier in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 250,33 JPY gegenüber 247,57 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,24 Prozent zurück. Hier wurden 54,28 Milliarden JPY gegenüber 56,09 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at